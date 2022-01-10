В Якутии ввели в эксплуатацию три дома по программе переселения граждан

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Три многоквартирных дома введены в эксплуатацию в Хангаласском районе Якутии по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Хангаласского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что на территории города Покровск в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заключенным государственным контрактам осуществляется строительство трех многоквартирных домов. <…> При этом в нарушение условий контрактов, требований гражданского законодательства дома в эксплуатацию в установленный срок не сданы", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес руководителей подрядчиков представления, также возбудила в отношении ответственных лиц дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков").

Отмечается, что в результате принятых мер реагирования, взаимодействия с уполномоченными органами в данный момент строительные работы по указанным домам завершены. Выданы разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию, начата процедура переселения граждан из аварийного жилья в новые жилые помещения.