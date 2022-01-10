На Кипре в отели допустят только вакцинировавшихся и сделавших бустерную прививку в срок

НИКОСИЯ, 10 января. /ТАСС/. Только лица, вакцинировавшиеся и сделавшие бустерную прививку за установленный властями период времени, смогут стать гостями отелей Кипра с наступившего понедельника. Такое решение принял еще 5 января кабинет министров островного государства в рамках серии новых мер по борьбе с пандемией.

Как заявил сразу же после заседания кабинета министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас, "с 10 января 2022 года проживание и посещение отелей и туристических объектов будет разрешено только лицам, которые начали или завершили свою программу вакцинации, притом что не истек период времени, необходимый для получения второй или третьей дозы вакцины". На Кипре в прошлом году было принято решение, что бустерной дозой необходимо прививаться не позднее, чем через семь месяцев после завершения изначального курса вакцинации.

С сегодняшнего дня также вводится новая норма, требующая перевода уже не 20, а 50% сотрудников кипрских организаций и предприятий на удаленный режим работы. Кроме того, с понедельника в ресторанах и клубах, а также на церемониях бракосочетания и крещения смогут собираться вместе не более 200 человек.

Несмотря на критику со стороны профсоюзов, правительство острова приняло решение не менять привычного графика работы школ после зимних каникул и возобновить с 10 января учебный год с физическим присутствием детей и подростков в классах. Ученикам, а также преподавателям и всем другим сотрудникам частных и государственных школ, за исключением детей младше семи лет, необходимо будет предъявить в понедельник при входе в школьные здания отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус не более чем 48-часовой давности. В дальнейшем школьникам придется дважды в неделю проходить экспресс-тесты, и для этого в учебные заведения будут приезжать мобильные медицинские бригады.

Все указанные меры будут действовать на острове по крайней мере до конца января.

В воскресенье в греческой части Кипра было зафиксировано 3 012 случаев заражения коронавирусом по итогам 139 709 тестов. В субботу же на юге острова было выявлено 3 959 новых носителей инфекции после 152 238 диагностических анализов, таким образом, за сутки доля инфицированных от числа сдавших тесты упала с 2,6 до 2,16%. Общее же количество случаев заражения за все время эпидемии достигло здесь 204 372. В воскресенье на греческом юге Кипра от ковида умерли четыре человека, что довело совокупное число жертв вызываемой коронавирусом болезни до 657.