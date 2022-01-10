В арктических районах Чукотки собрали более 500 тонн металлолома в 2021 году

ТАСС, 10 января. Жители Чукотки в 2021 году собрали в различных населенных пунктах округа порядка 500 тонн металлолома для дальнейшей его утилизации в рамках выполнения мероприятий федерального проекта "Чистая Арктика". Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО Сергей Амерханян.

"В 2021 году в рамках Федерального проекта "Чистая Арктика" в четырех населенных пунктах Чукотки были организованы семь площадок по сбору металлолома. Волонтерами из числа жителей населенных пунктов, не равнодушных к красоте родного края, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций без специальной техники было собрано около 500 тонн металлолома", - сказал Амерханян.

Он добавил, что в этом году власти региона впервые планируют привлекать к этой деятельности волонтеров из других регионов страны. Собирать металлолом будут в Певеке, Эгвекиноте и Беринговском.

По оценкам региональных властей, на территории округа накоплено более 80 тыс. тонн отходов черных металлов - в большинстве своем это связано с работой горнодобывающих предприятий. При этом окружной бюджет компенсирует вывоз металлолома компаниям, которые имеют соответствующую лицензию.

"Чистая Арктика" - волонтерский проект, запущенный летом 2021 года. Идея общественно-гражданской инициативы направлена на создание единой программы по очистке арктических территорий в России.