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В Москве ожидаются сильный снег, метель и гололедица

Температура воздуха опустится до минус шести градусов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, местами метель, заносы на дорогах, гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице прогнозируют от четырех до шести градусов мороза. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник днем ожидаются морозы до девяти градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов.

В связи с гололедицей, снегопадом и снежными заносами на дорогах в Москве и области будет действовать желтый уровень опасности до 19:00 и 18:00 понедельника соответственно.

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