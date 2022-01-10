В Приморье лесничие нашли 271 кубометр древесины без документов

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Лесничие с помощью квадрокоптера обнаружили в Приморье склад древесины дуба без документов, объем которой превысил 250 кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

Склад древесины, законность происхождения которой вызвала подозрения, обнаружили сотрудники Тернейского филиала краевого учреждения "Примлес" вместе с полицейскими. Заготовленный дуб нашли при патрулировании в районе поселка Пластун и зафиксировали на видео с квадрокоптера.

"В ходе совместной с сотрудниками полиции проверки выяснилось, что собственник площадки документов на эту древесину предоставить не может. По его словам, древесину якобы без его ведома выгрузили какие-то неизвестные лесовозы", - говорится в сообщении.

Всего был обнаружен 271 кубометр древесины дуба в 529 сортаментах. Площадка, где она находилась, не является официальным складом древесины.

В новогодние каникулы "Примлес" совместно с правоохранительными органами провел широкомасштабные рейды по противодействию черным лесорубам. К этим рейдам привлекли 270 человек. "Результатом этих рейдов стало выявление нескольких фактов незаконных рубок и хранения незаконно заготовленной древесины. Но главное - то, что мы не дали работать черным лесорубам, которые привыкли, что в новогодние праздники контроль ослабевает", - приводятся в сообщении слова министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.

В конце 2021 года губернатор края Олег Кожемяко принял решение об увеличении в среднем в 1,5 раза заработных плат работникам леса, которые работают непосредственно в лесах. Так, с 1 января средняя заработная плата инженерно-технических работников лесничеств составит 60 тыс. руб., участковых лесничих - 50 тыс. руб., а помощников участковых лесничих и лесных пожарных - 40 тыс. руб.