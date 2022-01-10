На Забайкальской железной дороге на 15% сократилось число случаев травмирования

ЧИТА, 10 января. /ТАСС/. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД, филиал РЖД) в 2021 году зарегистрировала в Забайкальском крае и Амурской области 35 случаев травмирования людей на своих путях - на 15% меньше по сравнению с 2020 годом, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"В январе-декабре 2021 года на инфраструктуре Забайкальской железной дороги в результате нарушения правил личной безопасности травмированы 34 человека, 25 из них - смертельно. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда травмы получили 40 человек, 30 из которых погибли", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, чаще всего несчастные случаи происходили при переходе железнодорожных путей в не установленных для этого местах или перед близко идущим поездом. Сократить число таких происшествий помогла профилактическая работа с населением.

"Особое внимание уделяется профилактике травмирования несовершеннолетних. Сотрудники магистрали регулярно организуют информационные акции в школах, расположенных в пристанционных населенных пунктах. Кроме того, совместно с инспекторами транспортной полиции железнодорожники проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил перехода через железнодорожные пути", - подчеркнули в компании.

Магистраль Забайкальской железной дороги проходит по территории Забайкальского края и Амурской области, на ее полигоне насчитывается 173 станции. Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2 266,7 км.