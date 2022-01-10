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Протесты в Казахстане
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Центры обслуживания населения возобновили работу почти по всему Казахстану

В Минцифры страны уточнили, что центры не работают в Алма-Ате и Алма-Атинской области

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Центры обслуживания населения (ЦОН) возобновили работу в Казахстане, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

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В ведомстве напомнили, что ЦОН приостановили функционирование в связи с введенным чрезвычайным положением. "С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением города Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОН. Поэтапно гражданам будут доступны все услуги, жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что в зависимости от качества связи возможны перебои.

По данным министерства, по всей стране по-прежнему не работают специализированные центры обслуживания населения для автовладельцев в связи с тем, что сотрудники комитета административной полиции МВД переориентированы на выполнение других задач.

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