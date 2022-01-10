В Москве завершат реконструкцию и благоустройство Шелепихинской набережной в 2024 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Специалисты завершат работы по реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной в Москве в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"К реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной мы приступили в июле 2021 года. Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. Полностью завершить благоустройство планируем в 2024 году", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Транспортную развязку строят в три этапа. В третий входит реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной. Специалисты планируют разбить 10,3 га газона, высадить 287 деревьев и 11 144 кустарника.

"В настоящий момент ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, канализации, электрических сетей, дождевой канализации", - сказал Загрутдинов.

На первом этапе была выполнена реконструкция Мукомольного и Проектируемого проездов. Это улицы местного значения протяженностью более километра, которые проходят вокруг нового жилого района.