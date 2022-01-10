Почти 35-сантиметровые сугробы прогнозируются в Москве к вечеру понедельника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сугробы в Москве в течение дня вырастут до 35 см, что на 10 см превышает норму. Также в столице из-за снегопада ожидаются снижение видимости и появление снежных заносов на дорогах, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня в столице ожидается дополнительно еще 5-8 мм осадков (месячная норма 42 мм), благодаря чему сугробы вырастут до 35 см, что на 10 см больше положенного. Наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах снежные заносы. Видимость будет ухудшаться до 1-2 км", - написал он на своей странице в Instagram.

Тишковец добавил, что за прошедшие 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 4 мм осадков, что составляет 10% нормы. В ближайшем Подмосковье больше всего снега выпало в Люберцах (8 мм осадков, 20% месячной нормы). В дальнем Подмосковье самые сильные осадки прошли в Коломне и Кашире, где выпало 9 и 11 мм снега соответственно.

Ранее специалист сообщал, что за предстоящую неделю - первую рабочую в новом 2022 году - в мегаполисе выпадет почти месячная норма осадков. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В метеошкале этот цвет обозначает потенциально опасную погоду.

Обещанный синоптиками на вечер воскресенья сильный снегопад начался в Московском регионе около 18:30. Ранее в Гидрометцентре РФ выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, согласно которому в период до 12:00 10 января в столице и по области ожидается сильный снег, местами метель.