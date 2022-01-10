Ковидный госпиталь закрылся в больнице скорой в Томске

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Больница скорой медпомощи в Томске, перепрофилированная под ковидный госпиталь, вернулась к плановой работе 10 декабря в связи с сокращением числа ежедневных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В октябре 2021 года в связи с ростом заболеваемости со 100 до 280 случаев в день на базе действующих медучреждений создали порядка 500 коечных мест для пациентов с коронавирусом, коечный фонд увеличили до 3,5 тыс. В конце года началось сокращение мест в ковидных госпиталях в связи со стабилизацией эпидобстановки.

"Сегодня, 10 января, больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная под госпиталь для пациентов с COVID-19, возобновила плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю "травматология и нейрохирургия", - говорится в сообщении.

В медучреждении развернули 180 коек, включая 30 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в Томской области развернуто 1 505 коек в семи медучреждениях региона для лечения больных коронавирусом, 399 - свободны.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировали около 62 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом с ноября из-за введенных ограничений, в частности обязательной вакцинации отдельных групп граждан, удалось сократить число ежедневных случаев заражения с 280 до 150.