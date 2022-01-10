В Казахстане сообщили, что почти все аэропорты работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Все казахстанские аэропорты работают в штатном режиме, за исключением аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана - административного центра Алма-Атинской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Все аэропорты Республики Казахстан работают в штатном режиме, за исключением аэропорта города Алматы и аэропорта города Талдыкоргана. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана возобновится после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

2 января в нескольких населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.