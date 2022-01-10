Почти 70% пожилых старше 60 лет привились от коронавируса в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Около 69% пожилых людей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса в Новосибирской области, где ранее ввели обязательную вакцинацию этой категории населения. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона глава областного Минздрава Константин Хальзов.

С 15 декабря в Новосибирской области действует обязательная вакцинация для работников 60 лет и старше.

"Продолжалась также активно у нас массовая вакцинация лиц старше 60 лет, подлежащих этой процедуре. [Привиты] уже 461 529 человек, что составляет 69% от численности населения старше 60 лет на территории Новосибирской области", - сказал Хальзов.

В Новосибирской области, где ежедневно коронавирус подтверждается у более чем 200 человек, с 12 октября ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года приостанавливали посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлили до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба на утро 9 января, в регионе зарегистрировали 97 197 случаев коронавируса (+231 за сутки), в том числе у 11 161 ребенка, 67 593 пациента выздоровели (+284 за сутки).