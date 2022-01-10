Суд в Екатеринбурге отправил на принудительную изоляцию двух человек, вернувшихся из ЮАР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил двух человек, которые вернулись из Южно-Африканской Республики, на изоляцию принудительно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Суд принял решение немедленно принудительно изолировать горожан до 19 января в обсерватор на базе санатория "Обуховский". Его выполнение проконтролировано Управлением Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным управления, двое жителей Екатеринбурга по возвращении из Южно-Африканской Республики отказались от изоляции в санатории. "Граждане, вернувшиеся из стран Африки и Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания, вызванные новым штаммом новой коронавирусной инфекции, должны соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ и проходить обязательное лабораторное обследование", - напомнили в пресс-службе.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе введены послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

Общее число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления более 176 тыс. человек.