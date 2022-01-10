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Протесты в Казахстане

Рогозин заявил, что на Байконуре сохраняются порядок и спокойствие

Глава администрации города Константин Бусыгин ранее сообщил о введении ограничений до 19 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спокойствие и порядок сохраняются в городе Байконур и на космодроме.

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Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник.

"В городе Байконур и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранилась только для кафе и ресторанов.

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