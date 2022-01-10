Врио губернатора Владимирской области заразился коронавирусом

ВЛАДИМИР, 10 января. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев получил положительный тест на коронавирус, болезнь протекает без осложнений. Об этом в понедельник он сообщил в соцсетях.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID-19. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции", - написал глава региона.

Отмечается, что работа по поиску питьевой воды под Азовским морем продолжается.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.

