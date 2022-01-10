Более половины взрослого населения Пермского края прошли вакцинацию от коронавируса

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн жителей Пермского края прошли вакцинацию от коронавируса, что составляет 56% от всего взрослого населения региона. При этом почти 150 тыс. человек ревакцинировались, сообщает в понедельник краевой Минздрав.

"С начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1,131 млн жителей (56,2% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще почти 152,9 тыс. человек начали ревакцинацию. Из них 144,9 тыс. жителей завершили курс иммунизации", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вакцинировались от коронавируса почти 400 тыс. жителей края в возрасте 60 лет из старше и 2,8 тыс. из 10 тыс. иностранных граждан.

До 10 января включительно в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников отдельных организаций, в том числе государственных и муниципальных. Ввели бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50%-ой заполняемостью трибун. Запретили работу общепита в ночное время.