В Абакане зафиксировали превышение ПДК бензапирена в воздухе

ТАСС, 10 января. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензапирена в 9-10 раз зафиксировано в атмосферном воздухе в Абакане в Хакасии. Об этом говорится в сообщении республиканского Минприроды в понедельник.

В ведомство поступали обращения жителей, которые жаловались на качество воздуха.

"Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимой концентрации по бензапирену в районе ул. Складская в 10 раз, в районе ул. Кошурникова в МПС - в 8,9 раза. По остальным загрязняющим веществам результаты лабораторных исследований превышений не показали", - говорится в сообщении. Отбор проб производился в нескольких местах. Кроме бензапирена, проверялась концентрация взвешенных частиц, диоксидов азота и серы, оксида азота.

Сотрудники министерства проведут внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в тех промышленных районах, где выявлено превышение ПДК по бензапирену.

Бензапирен - загрязняющее вещество, которое образуется в результате выбросов теплоснабжающих и промышленных предприятий, выхлопных газов автотранспорта.