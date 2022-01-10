{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Абакане зафиксировали превышение ПДК бензапирена в воздухе

Показатель выше нормы в 9-10 раз

ТАСС, 10 января. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензапирена в 9-10 раз зафиксировано в атмосферном воздухе в Абакане в Хакасии. Об этом говорится в сообщении республиканского Минприроды в понедельник.

В ведомство поступали обращения жителей, которые жаловались на качество воздуха.

"Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимой концентрации по бензапирену в районе ул. Складская в 10 раз, в районе ул. Кошурникова в МПС - в 8,9 раза. По остальным загрязняющим веществам результаты лабораторных исследований превышений не показали", - говорится в сообщении. Отбор проб производился в нескольких местах. Кроме бензапирена, проверялась концентрация взвешенных частиц, диоксидов азота и серы, оксида азота.

Сотрудники министерства проведут внеплановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в тех промышленных районах, где выявлено превышение ПДК по бензапирену.

Бензапирен - загрязняющее вещество, которое образуется в результате выбросов теплоснабжающих и промышленных предприятий, выхлопных газов автотранспорта.

Теги
РоссияХакасия
Пять образовательных программ нефтяного вуза в Грозном прошли международную аккредитацию
По словам ректора ГГНТУ Магомеда Минцаева, аккредитация позволит университету развиваться в сфере академической мобильности
Читать полностью