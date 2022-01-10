В России выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 830, до 10 666 679. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%. В частности, за сутки было выявлено 1 419 случаев в Санкт-Петербурге, 1 197 - в Московской области, 371 - в Свердловской области, 355 - в Ростовской области, 310 - в Краснодарском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 642 973, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 890, до 9 706 802. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 91% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве выздоровели 2 097 человек, в Воронежской области - 1 217, в Московской - 992, в Самарской - 905, в Санкт-Петербурге - 772.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 741 против 763 днем ранее, до 316 904. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 70 смертей, в Санкт-Петербурге - 62, в Подмосковье - 42, в Нижегородской области - 30, в Челябинской - 27, в Алтайском и Красноярском краях - 26 и 25 соответственно.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 778 против 3 274 днем ранее, до 2 055 824. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 71 днем ранее, до 37 465 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 097, до 1 891 175. В столице, по данным штаба, продолжают лечение от ковида 127 184 человека.