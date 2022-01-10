Мишустин поздравил коллектив Российского этнографического музея со 120-летием

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Российского этнографического музея (РЭМ) в Санкт-Петербурге со 120-летием и поблагодарил его работников за профессионализм и сохранение богатейших коллекций. Текст телеграммы опубликован в понедельник на официальном сайте правительства.

"Российский этнографический музей славится не только своими уникальными коллекциями, но большой научно-исследовательской деятельностью, является просветительским центром. <...> В этот праздничный день хочу выразить признательность коллективу РЭМ и поблагодарить за профессионализм, сохранение богатейших коллекций, преданность своему делу", - говорится в поздравлении премьера.

Мишустин особо отметил образовательное пространство музея, где проводятся интерактивные программы, мастер-классы, этнографические реконструкции праздников, экскурсии. "Это позволяет взрослым и детям совершать путешествие во времени, изучать историю народов нашей страны", - добавил премьер.

По его словам, музей, основанный в Санкт-Петербурге в 1902 году императором Николаем II, прошел путь от отдела Русского музея до одного из крупнейших музеев мира. Он также напомнил, что в создании музея принимали участие крупнейшие ученые - Самуил Дудин, Петр Семенов - Тян-Шанский, Алексей Шахматов, Василий Радлов.

РЭМ - один из крупнейших этнографических музеев мира. Он хранит 500 тыс. этнографических предметов по 157 многочисленным и малым народам России начиная с XVIII века. Музей собирает, изучает и воссоздает в экспозициях традиционную культуру народов многонациональной страны, пробуждая интерес к историческим корням собственной культуры, способствуя росту этнического самосознания и понимания необходимости уважительного отношения к устоям жизни, нравам и обычаям других народов. Каждый предмет демонстрирует многообразие национальных культур 157 народов России, а также Восточной Европы и Балтии, Средней Азии и Казахстана. В коллекциях хранятся редкие экземпляры, рассказывающие о жизни этносов, их быте и традициях.