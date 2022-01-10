В Омской области полностью восстановят газоснабжение трех районов

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Ремонт скважины на Тевризском месторождении на севере Омской области завершен, власти приступили к восстановлению газоснабжения Тевризского, Тарского и Знаменского районов, которое уже третий год ограничено из-за истощения месторождения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Омской области.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители были вынуждены отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями.

"Сети у нас проверены, все оборудование работает, 50 тыс. кубометров в сутки [из месторождения] будет обеспечено. И мы все население трех районов подключаем на газовое отопление с завтрашнего дня. На этой неделе должен быть составлен четкий график, когда подключаем котельные объектов социальной сферы во всех трех районах, когда подключаем котельные с газовым оборудованием сельхозпроизводителей, производственные площадки", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

В правительстве отметили, что капитальный ремонт скважины №6, который проводился при поддержке компании "Газпром", был завершен 31 декабря 2021 года. Проведенное исследование показало, что в скважине нет пластовой воды, подтвержденный объем добычи месторождения теперь на 15-18 тыс. кубометров в сутки превышает максимальный объем потребления газа, который был зафиксирован в этих трех районах до ограничения газоснабжения.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского, где проживает около 70 тыс. человек. Скважина №6 был обводнена и много лет не эксплуатировалась. Газ в последние годы добывался из двух скважин, одна из которых летом 2021 года тоже заполнилась водой. Единственная рабочая скважина была не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. Ранее Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области перевело многоквартирные дома и соцобъекты в этих трех районах на альтернативные виды отопления - электричество, уголь и дровяное топливо.