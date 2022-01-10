Прибытие 12 самолетов в Крым задерживается из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Прибытие 12 самолетов в аэропорт Симферополя задерживается из-за тумана в понедельник, семь из них сели на запасных аэродромах, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь задерживается прибытие 12 судов. Командиры семи самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь.

Сейчас в Симферополе малооблачно, без осадков, около плюс 10 градусов.