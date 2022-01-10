Прирост снега в Москве до конца дня может составить 14 см

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прирост снега в отдельных районах Москвы до конца дня может составить 14 см. В уборке снега в столице после сильного снегопада задействованы около 12 тыс. единиц техники и более 90 тыс. рабочих, сообщил в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе второй день продолжается снегопад, за минувшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 см, до конца дня ожидаем еще порядка 6 см. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, идут мероприятия по уборке города от выпавшего снега, в первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что с начала снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

"В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тыс. рабочих, около 12 тыс. единиц техники, в том числе 10,6 тыс. единиц собственной и 1,3 тыс. единиц привлеченной. Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используются 43 тыс. мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. "В течение светового дня проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - отметил он.

Также Бирюков призвал горожан из-за продолжающегося снегопада по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.