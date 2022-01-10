Путин примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшую неделю проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности РФ, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Рабочие мероприятия. Мы на неделе и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, - пояснил представитель Кремля, говоря о планах президента на неделю. - Будет и совещание с членами правительства".

В графике Путина на ближайшую неделю запланировано также мероприятие, которое приурочено к 300-летию прокуратуры России, уточнил Песков.