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Путин примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры России

Президент также в ближайшую неделю проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшую неделю проведет совещание с правительством, побеседует с Советом безопасности РФ, а также примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Рабочие мероприятия. Мы на неделе и Совбез ждем, много разных рабочих встреч, - пояснил представитель Кремля, говоря о планах президента на неделю. - Будет и совещание с членами правительства".

В графике Путина на ближайшую неделю запланировано также мероприятие, которое приурочено к 300-летию прокуратуры России, уточнил Песков.

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