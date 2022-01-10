{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польские пограничники выдворили в Белоруссию трех нарушителей границы

Инцидент произошел в районе города Мельник

ВАРШАВА, 10 января. /ТАСС/. Группа из трех нелегальных мигрантов смогла проникнуть на польскую территорию, после чего они были задержаны пограничниками и возвращены в Белоруссию. Об этом сообщила агентству PAP представительница польской Пограничной охраны Анна Михальская.

По ее словам, инцидент произошел в районе города Мельник. "Группа из пяти-шести иностранцев перерезала колючую проволоку ранним утром в понедельник. Три человека сумели перейти на польскую сторону", - сказала она. Позже все нарушители были задержаны, их вернули на белорусскую сторону границы.

Всего за истекшие сутки было зафиксировано 49 попыток нелегального перехода границы. "В сторону польских функционеров бросали камни и куски дерева", - сообщила Михальская.

Она добавила также, что получившая в воскресенье травму головы и перелом носа от брошенного камня сотрудница Погранохраны находится на лечении в госпитале города Белостока.

В прошлом году польские пограничники зафиксировали около 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы мигрантами со стороны Белоруссии.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Пандемия COVID-19
В Польше зафиксировали первые смерти среди заразившихся "омикроном"
Всего этот штамм выявлен в Польше у 193 человек, двое умерли
Читать полностью