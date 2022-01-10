В ставропольском селе построили детский сад почти за 100 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Детский сад в селе Чернолесском Ставропольского края ввели в эксплуатацию по национальному проекту "Демография". Об этом в понедельник сообщили журналистам в министерстве строительства и архитектуры региона.

"В селе Чернолесском Новоселицкого округа завершено строительство ясельного корпуса для детей от полутора до трех лет. Финансирование на реализацию проекта было выделено в рамках национального проекта "Демография" и госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двухэтажном здании сделали помещения для трех групповых ячеек, залы для музыкальных и физкультурных занятий, процедурный и медицинский кабинеты. Территорию вокруг детского сада благоустроили, установив игровые и спортивные площадки. На возведение дошкольного образовательного учреждение выделили более 96 млн рублей.

"Корпус рассчитан на 60 малышей. Здание построено по современным требованиям и стандартам. Пребывание детей в новом детском саду будет комфортным и безопасным", - отметил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.