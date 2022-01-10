В Азербайджане обнаружили первые случаи заражения омикрон-штаммом

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Азербайджанские медики выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса у прибывших в страну. Об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

"На очередном этапе проводимых исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших в страну из-за рубежа, обнаружен омикрон-вариант", - говорится в сообщении.

Ведомства подчеркнули, что лучшим способом защиты от новых и быстро распространяющихся вариантов вируса является вакцинация. Власти призвали граждан страны, получивших две дозы вакцины, вакцинироваться бустерной дозой и соблюдать правила особого карантинного режима.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля 2020 года. С того времени было зафиксировано несколько пиков заболеваемости, последний - в начале ноября прошлого года. В декабре число заражений пошло на спад. По данным на 9 января нынешнего года, всего за время пандемии в Азербайджане подтверждено 621 234 случая заражения, 605 561 человек выздоровел, 8 445 пациентов умерли от осложнений.

Вакцинация населения от коронавируса в Азербайджане началась 18 января прошлого года. По информации оперативного штаба при правительстве, всего в республике сделано более 11,4 млн прививок. При этом почти 5,2 млн человек (из 10-миллионного населения) получили обе дозы вакцины. Более 1,6 млн человек вакцинировались бустерной дозой.