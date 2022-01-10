Колокольцев представил нового заместителя и определил круг его задач

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил руководящему составу ведомства своего заместителя Александра Кравченко, а также новых министра внутренних дел Северной Осетии Андрея Сергеева и начальника главка Челябинской области Михаила Скокова.

"Александром Николаевичем накоплен большой управленческий опыт. Ему хорошо знакомы те направления, которые теперь предстоит курировать на федеральном уровне. Прежде всего речь идет об организационно-аналитической работе. Она подразумевает не просто планирование и контроль за выполнением тех или иных мероприятий, хотя это тоже важно, но и формирование концептуальных предложений по дальнейшему развитию системы МВД России", - процитировали министра в пресс-центре ведомства. Кроме того, на Кравченко будет возложена и организация деятельности дежурных частей и контроль работы экспертно-криминалистических подразделений.

Министр также поставил первоочередные задачи перед новыми руководителями МВД Северной Осетии и ГУ МВД России по Челябинской области, которые получили назначения в порядке ротации. По словам Колокольцева, в обоих субъектах нужно шире использовать технические средства и системы видеонаблюдения, активнее задействовать добровольные народные дружины. Кроме того, начальнику главка Челябинской области необходимо усилить контроль за пребыванием иностранных граждан и законностью осуществления ими трудовой деятельности, а руководителю МВД Северной Осетии следует во взаимодействии с представителями заинтересованных федеральных и региональных органов власти добиться снижения аварийности на дорогах республики.

Указы о кадровых перестановках МВД в конце прошлого года подписал президент России Владимир Путин.