Власти Подмосковья назвали ситуацию с коронавирусом в праздничные дни стабильной

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Стабильная ситуация с распространением коронавируса сохранялась в Подмосковье в период праздничных выходных, за сутки в регионе выявляли около 1 тыс. заболевших. Об этом в понедельник на совещании с областным правительством и главами городских округов сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"За период праздничных дней ситуация в принципе сохранялась стабильная, мы выявляли ежедневно в сутки порядка 1 тысячи человек заболевших. Ежесуточное количество госпитализированных сохранялось на уровне 500 человек, то есть стабильная цифра, она не уменьшалась, к сожалению, но и не росла. Уменьшилось количество вызовов на дом, при этом увеличилось на 20% количество вызовов скорой медицинской помощи", - сказала она.

Стригункова уточнила, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в городских округах: среди крупных - в Королеве, Коломенском и Солнечногорске, среди средних - в Ступине, Павловском Посаде и Дмитровском, среди малых - во Фрязине, Электрогорске и Лыткарине.

"У нас выросло число заболевших возрастной категории от 30 до 39 лет и от 70 до 79 лет, но в целом структура заболеваемости возрастная сохраняется на том же уровне. Хочу отметить, что выросло количество госпитализированных <...> в возрасте от 0 до 9 лет, 40-49 лет и на 2% - 60-69 лет, 30% всех госпитализированных, по традиции, - это, конечно, жители 60 плюс", - рассказала она.

По словам Стригунковой, на фоне распространения в других странах штамма "омикрон" важно соблюдать все предусмотренные ограничения и сделать акцент на вакцинацию и на ревакцинацию. "У нас в период праздничных дней работало практически 300 пунктов вакцинации, но при этом темпы вакцинации были очень низкие, <...> суточная вакцинация составляет 4 700 - это крайне низкая цифра, конечно. Мы ревакцинировали почти 500 тыс., но хочу обратить внимание, что уже 1,5 млн человек - это те, кто переболели или вакцинировались более полугода назад. И данной категории жителей необходимо пройти ревакцинацию, потому что вакцинированные и ревакцинированные жители болеют гораздо легче штаммом "омикрон", который сейчас уже у нас не только ввозной из зарубежных стран, но и распространяется на территории РФ", - подчеркнула она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 652 216 случаев заражения, в том числе 1 197 за последние сутки, выздоровели 602 211 человек, умерли 12 520. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 623 138 человек, коллективный иммунитет составляет 76,53%.