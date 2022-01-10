Около 300 заявок на компенсацию аренды жилья поступило от медработников Подмосковья

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Медработники Московской области с 1 января могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей, заявки на получение этой меры поддержки подали уже около 300 человек, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Почти 300 заявок на компенсацию аренды жилья поступило от медработников Подмосковья. С 1 января в Московской области начала действовать новая мера социальной поддержки медицинских работников - компенсация аренды жилья. Медики, снимающие жилье, могут ежемесячно получать выплату в размере 20 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий - необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву региона и расположенном на территории Подмосковья. Кроме того, у близких родственников не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Еще одним условием является отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие компенсации найма жилья от администраций городских округов.

"В Подмосковье действует целый комплекс социальных бонусов для медработников. Наша цель - поддержать тех, кто уже работает в нашей системе здравоохранения, а также создать достойные условия для привлечения новых кадров. Компенсацию аренды жилья мы ввели во всех городских округах, получить ее могут представители 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В минздраве Подмосковья отметили, что для получения компенсации необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.