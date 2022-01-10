Сертификат о вакцинации станет обязательным для заселения в пермские санатории с 1 февраля

ПЕРМЬ, 10 января. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили действующие антиковидные ограничения по 31 января. При этом с 1 февраля будут добавлены ограничения в работу санаториев - такие организации будут вынуждены принимать пациентов только при наличии сертификата об иммунизации, сообщает в понедельник региональное правительство.

"В Пермском крае с учетом санитарно-эпидемической ситуации действие текущих мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции продлено по 31 января 2022 года. Кроме того, с 1 февраля в Пермском крае вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом, связанные с деятельностью санаторно-курортных организаций (санаториев). Они будут обязаны осуществлять прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Так, до конца месяца сохраняет запрет на ночную работу общепита, а также сохраняется режим строгой самоизоляции для пожилых людей. Также сохраняется на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пермском крае ситуация с заболеваемостью ковидом значительно улучшилось - в регионе в сутки выявляется около 300 случаев заражения, что примерно в два раза меньше, чем в декабре. Коллективный иммунитет составляет более 63%, привито свыше 1,1 млн человек.