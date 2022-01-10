Количество преступлений в Удмуртии снизилось на 5,5% в 2021 году

ТАСС, 10 января. Количество зарегистрированных преступлений в Удмуртии в 2021 году снизилось на 5,5%. При этом количество убийств снизилось почти на четверть, сообщает в понедельник республиканская прокуратура.

"По итогам 12 месяцев 2021 года количество зарегистрированных преступлений на территории республики снизилось на 5,5% (с 28 075 до 26 524). Значительное снижение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Индустриальном - на 15,7%, Устиновском - 6,6%, Ленинском - на 6,4% районах г. Ижевска, Балезинском - на 16%, Вавожском - на 21,7%, Киясовском - 14,3%, Юкаменском - 16,9%, Ярском - на 12,5% районах республики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Количество убийств снизилось с 84 до 64, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - с 310 до 263, незаконного оборота оружия - с 226 до 186, неправомерного завладения транспортными средствами - с 192 до 182. На 15% уменьшилось количество ДТП со смертельным исходом, на 30% - грабежей. Больше чем в два раза снизилось число хулиганств. Вместе с тем на 4,4% увеличилось количество вымогательств и на 1,4% - разбойных нападений.

Раскрываемость преступлений увеличилась с 49,8% в 2020 году до 53,3% в 2021 году. При этом отмечается, что 100% составляет раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований. Раскрываемость разбойных нападений и убийств превышает 96%, грабежей - 87,5%.