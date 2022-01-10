Более 12 тыс. тонн снега вывезли из Екатеринбурга за сутки после снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Специалисты устраняют последствия продолжительного снегопада в Екатеринбурге, за сутки на полигоны вывезли более 12 тыс. тонн снега. Всего к работам привлекли 509 рабочих и 543 единицы уборочной техники, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Коммунальщики за сутки отправили на полигоны более 12 тыс. тонн снега", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделено расчистке тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам. Как сообщили специалисты комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, днем 9 января на уборке было задействовано 392 рабочих и 193 единицы спецтехники. Для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах мегаполиса было использовано 56 тонн противогололедных материалов и 11 тонн фракционного песка.

В ночь на 10 января коммунальщики использовали 350 единиц спецтехники, вручную территорию очищали 117 дорожных рабочих. Уборка улиц города будет продолжена, для этого планируется задействовать еще 358 рабочих и 204 единицы спецтехники.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел продолжительный снегопад, из-за которого было затруднено передвижение автомобилей и пешеходов. В частности, в субботу на объездной дороге в Екатеринбурге произошли два ДТП с участием шести автомобилей. В воскресенье сообщалось, что два автомобиля столкнулись с автобусом, перевозившим 25 детей, на Пермском тракте в Свердловской области. Всего в январе в городе выпало 19 мм осадков при среднемесячной норме в 26 мм.