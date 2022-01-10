В Свердловской области временно приостановили прием документов в МФЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Прием документов временно остановлен в офисах МФЦ в Свердловской области из-за сбоя в работе программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили ТАСС в Многофункциональном центре региона.

"В новогодние праздники со стороны ГБУ СО "Оператор электронного правительства" проводились обновление оборудования и технические работы на серверах МФЦ, что привело 10.01.2022 к сбою и нарушению работы программного обеспечения МФЦ. Прием документов временно остановлен", - сообщили в МФЦ.

Отмечается, что при этом консультация и выдача результатов посетителям производятся в обычном режиме. "В ближайшее время работоспособность систем будет восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в учреждении.