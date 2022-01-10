В Краснодарском крае ожидается похолодание на 10-12 градусов

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидается в Краснодарском крае до 13 декабря. Температура снизится на 10-12 градусов, также прогнозируется снег, гололед и ухудшение видимости, сообщили журналистам в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС Краснодар).

"В связи со смещением на территорию Краснодарского края холодных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через акваторию Черного моря, в ночь с 11 января на 12 января и в течение суток 12 и 13 января в Краснодарском крае ожидаются сложные погодные условия. <…> Температура воздуха в крае 13 января понизится на 10-12 градусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 11 и 12 января будут наблюдаться осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильные осадки, а также ухудшение видимости до 500-1000 м. Также ночью и утром 12 января ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

"Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха в большинстве районов края от минус 7 до минус 12 градусов, днем от минус 4 до минус 9", - отметили в центре.