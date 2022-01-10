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В суд направили ходатайство об аресте подозреваемых в участии в беспорядках в Сухуме

Заместитель прокурора Сухума Алиас Трапш сообщил, что задержанные находятся в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, "все обеспечены защитниками, жалоб по поводу содержания или отношения к задержанным в прокуратуру не поступало"

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Сухума направила в Сухумский городской суд ходатайство об аресте задержанных по делу о массовых беспорядках в столице Абхазии 21 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель прокурора Сухума Алиас Трапш.

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Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии. 8 января прокуратура сообщила о задержании четверых подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.

"Прокуратура направила в суд города Сухума ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных 8 января пятерых граждан республики - Рамаза Джопуа, Анрика Инапшбы, Батала Цвижбы, Аслана Тании и Баграта Сурмавы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение", - сказал Трапш. По его словам, задержанные находятся в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, "все обеспечены защитниками, жалоб по поводу содержания или отношения к задержанным в прокуратуру не поступало".

Зампрокурора пояснил, что задержанных пятеро, а не шестеро, как сообщает оппозиция.

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