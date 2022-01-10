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Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Оренбургской области

По данным регионального минздрава, пациентка была вакцинирована, поэтому у нее нет клинических проявлений заболевания

ОРЕНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Вернувшаяся из Египта жительница Оренбургской области заразилась штаммом коронавируса "омикрон", этот случай стал первым в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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"При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом "омикрон". Пациентка вернулась из Египта, и с 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медработников", - цитирует пресс-служба вице-губернатора - министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову.

По данным ведомства, у пациентки нет клинических проявлений заболевания, так как она прошла полный курс вакцинации. "Призываем всех жителей региона сделать прививку от коронавируса, тем кто привит - пройти повторную вакцинацию", - призывают в Минздраве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Оренбургской области зарегистрировали 108 957 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили 74 случая, проведя 4,4 тыс. тестов. При этом число случаев заражения в начале 2022 года продолжает снижаться, месяцем ранее в Оренбуржье, согласно данным Минздрава области, регистрировали свыше 200 новых случаев в сутки.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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