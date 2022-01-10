Шапша спрогнозировал вспышку "омикрона" в Калужской области в конце января

"Прогнозируется вспышка нового штамма коронавируса - "омикрона". Она может прийтись на конец января. Учитывая особенности этого заболевания, система здравоохранения должна быть подготовлена к работе в этих условиях", - передает пресс-служба правительства региона слова Шапши, сказанные им на координационном заседании облправительства в понедельник.

Губернатор подчеркнул необходимость продолжения профилактических мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В медучреждениях региона, по информации областного Минздрава, развернуто 1 350 инфекционных коек, на стационарном лечении находятся 827 пациентов, доля свободного коечного фонда составляет 38,7%. "По доли вакцинированных (56,7%) регион занимает 20-е место по стране. Коллективный иммунитет в Калужской области составляет 62%. По состоянию на 10 января привито 569 962 человека. Повторное вакцинирование прошли 63 548 человек", - отметили в пресс-службе.

О подготовке к возможной вспышке "омикрона" также сообщили власти Белгородского и Курского регионов. Так, по словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, появление нового штамма также ожидают в связи с возвращением жителей области после заграничных поездок в период новогодних каникул. "Бесплатно сейчас будем экспресс-тестировать пациентов, у которых есть подозрения на ОРВИ. <...> Будем готовиться", - отметил на оперативном совещании администрации Курской области замгубернатора области Андрей Белостоцкий.