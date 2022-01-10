Кубань планирует принять не менее 17 млн туристов в 2022 году

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют принять не менее 17 млн туристов в 2022 году. Об этом в своем Instagram написал вице-губернатор региона Александр Руппель.

"Сегодня на планерке у [губернатора Краснодарского края] поставили задачи на 2022 год. В прошлом году мы набрали хороший, во многом даже рекордный темп. Теперь задача блока развития - не просто сохранить результаты, а максимально толкнуть их вперед. <...> Обеспечить турпоток на уровне 17 млн человек", - написал Руппель.

Также он написал, что регион планирует в 2022 году внедрить стандарты "все включено" и "ультра все включено".

10 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты Краснодарского края за время новогодних праздников посетили порядка 420 тыс. гостей, что на 4% больше, чем в 2021-ом.