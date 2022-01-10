Синоптики предупредили о резком похолодании на юге России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Резкое похолодание с понижением температуры воздуха на восемь-девять градусов ожидается на юге России в ночь на 12 января. Столбики термометров опустятся до нуля градусов и ниже, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Резкое похолодание на юге страны начнется в ночь на среду: температура воздуха понизится на восемь-девять градусов и станет ниже климатической нормы в среднем на пять-шесть градусов. Похолодание затронет все регионы, за исключением Черноморского побережья южнее Большого Сочи, где морозов не будет. Непогода в южных регионах будет проявляться ветром и осадками - дождями и снегом, местами сильными", - сказал он.

В Краснодаре в ночь на среду температура воздуха опустится до нуля, ожидаются дожди с мокрым снегом. Синенков отметил, что осадки, которые будут мгновенно замерзать, создадут трудности на автомобильных дорогах. В ночь на четверг температура понизится до 8 градусов мороза, днем в четверг ожидается около минус пять градусов. С пятницы воздух начнет постепенно прогреваться до нуля градусов, будет идти дождь с мокрым снегом.

В Ростовской области днем в среду похолодает до четырех-пяти градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 11 градусов. Днем в четверг ожидается до шести-восьми градусов ниже нуля, в пятницу при сильном снегопаде - до минус 3-5 градусов, в воскресенье - до нуля.

В Волгограде во вторник и среду - около нуля градусов. Начиная с вечера вторника и всю среду в регионе будут идти дожди с мокрым снегом, осадки будут быстро застывать, превращаясь в ледяную корку на дорогах. В ночь на четверг прогнозируется до минус 8 градусов, в ночь на пятницу - до 15 градусов мороза. В Симферополе в ночь на среду температура воздуха опустится до нуля, заморозки продержатся до конца недели. В Крыму прогнозируют небольшой снег.