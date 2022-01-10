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В Северной Осетии 26 семей вынужденных переселенцев получили жилищные сертификаты

В 2021 году такие сертификаты получили 192 семьи

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечили жилищными сертификатами 26 семей вынужденных переселенцев. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Анзор Куцуков.

"Утвержден список граждан - получателей государственных жилищных сертификатов. Среди них 26 семей вынужденных переселенцев. Кроме того, сертификаты получила одна семья гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также семья, выехавшего из районов Крайнего Севера", - сказал Куцуков.

По его словам, в 2021 году уже выдали 192 сертификата вынужденным переселенцам, три сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и один сертификат семье, выехавшей из районов Крайнего Севера.

В Северной Осетии проживают вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.

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