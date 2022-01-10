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В Удмуртии планируют запустить первый в РФ акселератор для разработчиков компьютерных игр

Акселератор планируют запустить в рамках Года образования

ТАСС, 10 января. Власти Удмуртии в 2022 году планируют запустить экспортный акселератор для разработчиков компьютерных игр, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

"В наших планах в этом году запустить первый в России экспортный акселератор для разработчиков компьютерных игр и обучить в нем не менее 40 участников. У нас уже есть классный кейс из Удмуртии, когда мобильная игра от Krem.digital, Kraken - Thief Puzzle Game, всего за 3,5 месяца собрала 1,7 млн игроков по всему миру через App Store и Google Play", - написал Сунцов.

Он отметил, что акселератор хотят запустить в рамках Года образования, который объявили ранее власти Удмуртии.

Также отдельные обучающие программы по экспорту запустят для компаний нефтегазового машиностроения и предприятий АПК. Всего в программах этого года, включая бизнес и туризм, примут участие не менее 200 компаний республики. Кроме того, в регионе стартует второй сезон "Школы бизнеса". "В целом в том числе за счет всех этих мероприятий ожидаем суммарно более 100 тысяч предпринимателей и самозанятых в Удмуртии к концу 2022 года", - резюмировал Сунцов.

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РоссияУдмуртия
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