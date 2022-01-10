Туристический потенциал Липецкой области представят гостям катка на Красной площади Москвы

ЛИПЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Туристический потенциал Липецкой области представят в рамках спортивного праздника на ГУМ-катке в Москве 14 января. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"На ГУМ-катке на Красной площади в Москве 14 января пройдет большой спортивный праздник - хоккейный матч между сборными нашего региона и службы коменданта Московского Кремля", - сказал Артамонов, который планирует участвовать в символическом вбрасывании шайбы. Он также планирует болеть за игроков команды, в которую войдут хоккеисты сборной липецкой спортшколы №11 и команды по специальному хоккею с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Это будет не только спортивный, но и большой культурный праздник: мы представим москвичам и гостям столицы туристический потенциал области и надеемся, что липецкий край покорит сердца туристов", - отметил Артамонов.

Он напомнил, что регион впервые примет участие в столичном празднике такого формата. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, перед гостями праздника выступят ансамбли областного центра культуры, народного творчества и кино - "Вера", "Раздолье", "Россиянка", а также вокальная группа театра танца "Казаки России". "Посетители площадки получат подарки от Липецкой области - гастрономические и народные сувениры, также подарки вручат 12 липчанам, которые несут срочную службу в Кремлевском полку", - заключили в пресс-службе.