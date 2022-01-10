Спорткомплекс и водопровод отремонтируют в селе КБР по программе комплексного развития

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Спорткомплекс и водопровод отремонтируют в селении Благовещенка в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР) в 2022 году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В сельском поселении Благовещенка Прохладненского района Кабардино-Балкарии в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022 году будет проведен капитальный ремонт здания спортивного комплекса. Также планируется реконструкция сельского водопровода протяженностью 2 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели будет направлено более 20 млн рублей. "Объем финансирования указанных мероприятий составит 20,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 19,7 млн рублей, из бюджета республики - 0,2 млн рублей. Помимо этого, будут привлечены внебюджетные источники финансирования", - добавили в ведомстве.