Количество туристов в новогодние праздники выросло в Свердловской области на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Около 140 тыс. человек посетили Свердловскую область в новогодние каникулы, что на треть больше, чем за январские праздники в прошлом году. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"Гостями Свердловской области в новогодние каникулы стали около 140 тысяч человек. Почти на треть больше, чем в прошлогодние январские праздники. В основном, конечно, это люди из других регионов. Но и иностранные туристы тоже к нам приезжали. Из Канады, Франции, Китая, прилетели даже с Кубы", - написал глава региона.

Он уточнил, что крупные отели Свердловской области в новогодние праздники были загружены примерно на 60%. Аэропорт Кольцово в эти дни принял более 100 тыс. человек. Среди самых популярных туристических мест - рекреационный кластер "Гора Белая", хаски-центр "У Каменных ворот" в Каменске-Уральском и "Парк Сказов" в Арамиле.

Ранее в "Парке Сказов" ТАСС сообщили, что в новогодние выходные с 31 декабря по 9 января число гостей выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 58%. Руководство парка связывает это со смягчением антиковидных мер и снижением настороженности людей по отношению к массовым мероприятиям на открытом воздухе.

На период новогодних праздников в Свердловской области введены послабления ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

По данным департамента информационной политики региона, к сентябрю 2021 года число отдохнувших на территории Свердловской области выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года.