Украинские власти заплатят более $300 тыс. за мониторинг своего информационного следа

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" объявило тендер на комплекс услуг по мониторингу средств массовой информации ожидаемой стоимостью 8,38 млн гривен (примерно $307 тыс.). Это следует из данных официальной площадки электронной системы публичных закупок Украины ProZorro.

"Целью проведения мониторинга средств массовой информации является оценка распространения необходимых нарративов <...>, а также выявление информационных угроз и важных тем как в центральных СМИ, так и в региональном сегменте", - говорится в тендерной документации. Аукцион намечен на 11 марта.

Согласно сообщению, заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тыс. изданий) и на страницах 100 газет и журналов. Мониторинг должен охватывать также новостные программы 15 телеканалов и 10 радиостанций, а также включать обзор публикаций в иностранных СМИ. Отдельно заказчик добавил мониторинг социальной сети Facebook и мессенджера Telegram.

Отмечается, что из всего потока информации госпредприятие просит выделять новости и публикации, в которых упоминаются президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и значимые фигуры офиса президента, премьер-министр и все министры правительства, глава Верховной рады, вице-спикеры парламента и главы парламентских комитетов.

Отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В частности, в ежедневной сводке необходимо выделять пять наиболее ярких позитивных и негативных новостей в украинском сегменте интернета, а также ключевые публикации в Facebook и Telegram. В отчетах медиа будут распределять по лояльности с выделением лидеров негативных и нейтральных источников информации.

Правительственная организация "Центр защиты информационного пространства Украины" создана в 2018 году.