Фермеры Калужской области получили более 167 млн рублей за потери скота из-за АЧС

КАЛУГА, 10 января. /ТАСС/. Более 167 млн рублей выделили фермерским хозяйствам и жителям Калужской области в качестве компенсаций за изъятие животных из-за произошедших 17 вспышек африканской чумы свиней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам координационного совещания, которое провел губернатор Владислав Шапша.

"Из областного бюджета на ликвидацию очагов АЧС в 2020 году было выделено около 2 млн рублей, а в 2021 году - более 21,5 млн рублей. Кроме того, собственникам, у которых были изъяты животные, возмещен ущерб. В 2020 году компенсации составили более 250 тыс. рублей, в 2021 году - более 167 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в 2021 году в Калужской области зарегистрировали 17 вспышек АЧС, что на 12 больше, чем в 2020 году.

На координационном совещании отметили, что в числе основных причин распространения АЧС в регионе - отсутствие должного учета и выгульное содержание свиней, циркуляция вируса у диких кабанов, численность которых в некоторых муниципальных районах превышает норматив. "Нам нужны надежные превентивные меры, защищающие регион от попадания африканской чумы, птичьего гриппа или зараженной продукции", - подчеркнул Шапша, поручив региональному министерству природных ресурсов и экологии усилить контроль над численностью диких кабанов в лесах области.

Как сообщалось, заболевания животных в 2021 году выявляли в Ферзиковском, Юхновском, Дзержинском, Козельском, Хвастовичском, Износковском, Ульяновском, Кировском районах и в Обнинске. Самые крупные очаги АЧС в июле фиксировались в личном подсобном хозяйстве в Дзержинском районе, где содержали без регистрации более 160 свиней, и в Юхновском районе, где местный житель самовольно организовал ферму на участке у леса и без ветеринарных документов выращивал более 100 свиней. Также очаг АЧС находился в свинокомплексе ООО "Рассвет плюс Юг".

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.