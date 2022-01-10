Власти Ставрополья продлят выплаты медикам в "красных зонах" на 2022 год

СТАВРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Действие стимулирующих выплат медикам, работающим в "красных зонах", продлят в Ставропольском крае на 2022 год. Об этом сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

"Хотя заболеваемость и не та, что несколько месяцев назад, но пандемия продолжается. Нагрузка на врачей по-прежнему остается высокой. Поэтому все стимулирующие выплаты ставропольским медикам, работающим в "красных зонах", в нынешнем году будут сохранены", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил тенденцию на снижение смертности от последствий коронавируса и уменьшающуюся загрузку ковид-госпиталей. В крае до 20 января ввели мораторий на пропуск в общественные места по QR-коду о вакцинации. В связи со стабилизацией эпидемической ситуации губернатор поручил профильным ведомствам подготовить предложения о целесообразности дальнейшего использования системы QR-кодов

"Также ставлю задачу краевому министерству здравоохранения взять на особый контроль выполнение поручения президента России по организации повышенных выплат врачам, трудившимся в период новогодних праздников. Этот вопрос должен быть решен четко и без проволочек", - цитирует пресс-служба Владимирова.