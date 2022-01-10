Аэропорт Сочи побил рекорд по пассажиропотоку в период новогодних праздников

СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи в период новогодних праздников обслужил почти 413 тыс. человек, что является рекордом для аэровокзала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.

"В дни новогодних праздников и Рождества, с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, аэропорт Сочи обслужил 412 947 пассажиров. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил 402 646 человек. <…> В истории аэропорта эти новогодние праздники стали самыми богатыми на пассажиров, что продолжило славную традицию рекордов 2021 года, когда аэропорт пять раз обновлял рекорд пассажиропотока, обслужив по итогу более 11 млн человек", - говорится в сообщении.

Изначально прогнозировалось, что аэропорт обслужит 386 тыс. пассажиров, но показатель превысил прогнозные данные на 7%. В праздничные дни в Сочи прилетели 215,8 тыс. человек, улетели - 197 тыс. Эксперты связывают рост пассажиропотока с развитием города как всесезонного курорта.

"Даже несмотря на ограничительные меры, людей привлекает возможность заняться зимними видами спорта, теплый климат, прогулки в заповедных местах, разнообразный досуг и широкий ассортимент активного отдыха. Последние два года новогодние праздники привлекают немногим меньше туристов, чем Олимпиада, во время которой за два месяца было обслужено 615 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

За время праздников обслужили 1 523 рейса, самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.