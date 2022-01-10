Более 3 тыс. школьников из Ростовской области примут участие во Всероссийской олимпиаде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников из Ростовской области, прошедших муниципальный этап и ставших победителями регионального этапа прошлого года, примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Региональный этап олимпиады стартует в Ростове-на-Дону 11 января. Он проводится министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

"Более 3 тыс. донских школьников, набравших по итогам участия в муниципальном этапе необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников прошлого учебного года будут состязаться в знаниях по 24 общеобразовательным предметам", - говорится в сообщении.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что олимпиадные задания ежегодно усложняются и становятся более разнообразными. "Основная цель школьных олимпиад - выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности у обучающихся, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи", - сказал Гуськов.

Региональный этап пройдет в образовательных организациях, в которых учатся участники олимпиады. Исключением станут практические туры по физике, химии, технологии, физической культуре, ОБЖ и информатике, которые пройдут на базе двух ростовских вузов. Завершится региональный этап 25 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.