Инвестиции в развитие объектов ТКО в Свердловской области удвоят за три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Инвестиции в развитие системы водоснабжения, водоотведения, а также организацию сбора и утилизацию отходов с 2022 по 2024 годы составят 37,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает инвестиции в эту сферу за последние три года. Средства будут направлены в том числе на строительство мусоросортировочных комплексов, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, следует из индивидуального плана инвестиционного развития Свердловской области, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Итого по разделу "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений": 2022 год - 4,67 млрд рублей, 2023 год - 6,30 млрд рублей, 2024 год - 26,83 млрд рублей", - следует из документа. Также уточнятся, что за прошедшие три года на эту сферу было направлено 16,29 млрд рублей.

Согласно документу, инвестиции направят в том числе на проекты инвестпрограммы МУП "Водоканал", строительство мусоросортировочных комплексов в городах Красноуфимске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений.

Также на обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха за три года направят почти 20,7 млрд рублей. В частности, средства пойдут на реализацию инвестиционных программ в сфере тепло- и электроснабжения, строительство и реконструкцию объектов капстроительства по госпрограммам развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности в регионе, развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка.